La inesperada confesión de Adara: "Me arrepiento de haberme besado dentro de la casa"

La madrileña asegura que tiene una conversación pendiente con Hugo Sierra

Adara Molinero se convirtió en la flamante ganadora de GH VIP 7. No obstante, con su salida del reality show, la madrileña ha tenido que ver todo lo que ha acontecido en su ausencia y las reacciones tras sus confesiones dentro de la casa.

La joven mantuvo una charla con Lara Álvarez sobre sus primeras horas fuera del concurso y de cómo estaba la situación con Gianmargo y Hugo Sierra. Fue en ese momento cuando la presentadora le preguntó si, haciendo balance, se arrepentía de algo que había hecho durante su paso por GH VIP 7.

"Me arrepiento de haberme besado dentro de la casa porque le hice daño a Hugo. Podría haber esperado a ver lo que pasaba fuera", respondió Molinero con talante impávido. Además, la madrileña desveló que "he hablado con él por teléfono y me ha dicho que lo había pasado muy mal y le he respondido que lo mejor es hablar en persona".

La relación de Adara y Gianmarco en peligro

Tras finalizar la última gala de GH VIP, Gianmarco ha tomado la decisión de sentarse en Sábado Deluxe para contar todos los detalles de su relación con la madrileña. Además, el italiano ha desvelado en un avance que Adara le ha mandado un mensaje "demasiado frio". ¿Será el final de la relación entre los jóvenes?