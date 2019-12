La tensa bronca de Carlota Corredera y Kiko Matamoros en 'Sálvame': "¡No me manipules!" Ecoteuve.es 20/12/2019 - 19:35 0 Comentarios

La presentadora y el tertuliano se enzarzan al hablar de la paternidad

El conflicto entre Hugo Sierra y Adara tras la relación que ha comenzado la madrileña con Gianmarco en la casa de GH VIP, y la demanda que interpuso el uruguayo contra su pareja por la custodia de su hijo, ha abierto este viernes un debate en Sálvame sobre la paternidad.

Las diferentes opiniones de los tertulianos sobre este asunto provocó el enfado de Kiko Matamoros: "Estáis diciendo que somos unos ceporros como padres. Decís que es muy fácil tener pareja, pero muy difícil encontrar a un buen padre", se quejó el colaborador de Telecinco en un comentario que hizo explotar a Carlota Corredera.

"No te permito que me manipules. ¡No me vas a manipular!", le pidió enfadada la presentadora mientras Kiko se ponía de pie. "Yo he dicho que hay que saber elegir bien al padre de tus hijos, porque el amor se acaba pero siempre será el padre de tu hijo", explicó la gallega.

"Tu te puedes equivocar muchas veces de pareja, pero como te equivoques con el padre de tu hijo, serás una desgraciada. No excluyo a los hombres, es mi visión como mujer y madre. No empecemos con las pieles finas, que luego decís que las ofendiditas somos siempre las mujeres", argumentó indignada Corredera. "Somos reos de una cultura en la que se sacraliza a la madre y en este caso no tanto al padre", lamentó el tertuliano provocando el enfado de sus compañeras.