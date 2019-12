El dardo de Broncano a La Sexta por rescatar sus viejos monólogos en Nochebuena: "Buena zorrada, ¿eh?" Ecoteuve.es 20/12/2019 - 18:30 0 Comentarios

El humorista de Movistar+ lanza una pullita a Atresmedia por aprovecharse de su fama

Dicen que entre broma y broma se sueltan grandes verdades. Este jueves, Broncano hizo suyo el dicho al hacerse eco en La Resistencia de la decisión de La Sexta de aprovechar su actual éxito para rescatar en Nochebuena los monólogos que el humorista hizo en su paso por El Club de la Comedia.

"En navidades vamos a volver a compartir cadena. ¿Has visto lo que han hecho tus compañeros de La Sexta?", le soltó el presentador de Movistar+ a Wyoming en medio de su entrevista. "El otro día anunciaron una cosa así como Nochebuena con Broncano. Y yo pensé: '¡Joder! Grabo tantas cosas que lo mismo he hecho un programa para La Sexta y no me he enterado'. Y lo que pasa es que han cogido seis monólogos de El Club de la Comedia de 2012 y han puesto Nochebuena con Broncano y, ¡a tomar por culo!", dijo entre risas el cómico. "Buena zorrada, ¿eh?", añadió ante los aplausos del público.

Lea también: Wyoming contesta a la pregunta del dinero de Broncano con un anuncio

"El mundo es el que es. Qué bonito era antes que cedías tus derechos y cobrabas pasta cada vez que ponían algo tuyo. Ahora cedes absolutamente todo y, tú puedes estar muerto de hambre y ser el número uno en televisión o en las listas de ventas, y estar comiéndote una mierda", comentó entonces Wyoming analizando la estrategia de su cadena.

"Tú que has movido muchos papeles y muchos contratos. Yo cedí derechos a El Club de la Comedia ad eternum. Pero, si ahora La Sexta pone esos monólogos míos, ¿me puede entrar algo de pasta? ¿me va a reportar alegría?", preguntó jocoso el jienense al conductor de El Intermedio. "Yo creo que no. Alegría, un poco de satisfacción, fomenta tu egomanía, estás en casa de la gente en Navidades. Navidades con Broncano suena como el culo. Pero como eslogan comercial suena fatal. Hay que ponerlo cuando están los cuñados discutiendo", propuso el madrileño.