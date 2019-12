Risto Mejide y Fachín se enzarzan por Oriol Junqueras: "No es un preso político" Ecoteuve.es 20/12/2019 - 11:48 0 Comentarios

Bronca en Twitter entre el presentador de Cuatro y el ex Secretario General de Podemos en Cataluña

"TV3 es más fiable que el chiringuito de Berlusconi", aseguró el político

Risto Mejide y Albano Dante Fachín, ex Secretario General de Podemos en Cataluña, se han enzarzado este viernes en redes sociales después de una queja del presentador por los insultos que recibe a diario por dar su opinión. Todo ello, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictaminaba que Oriol Junqueras gozaba de inmunidad como eurodiputado antes de la sentencia del Supremo.

"El coste de ser catalán no independentista. Los que lo expresamos, lo sufrimos todos los días. Y pasa también por aguantar insultos como éste. Y no, en mi opinión NO es un preso político", empezó diciendo Risto Mejide en su Twitter compartiendo el mensaje de un seguidor suyo que lo llamaba "imbécil".

Lea también: El contundente mensaje de Risto Mejide a Martínez-Almeida: No le vamos a dorar la píldora

El mensaje del presentador de Cuatro provocó la reacción de Fachín, que le recriminó que igualara su circunstancia a la que han vivido, según su opinión, los catalanes independentistas durante los últimos años: "Pues mira Risto: comparado con que te metan en la cárcel, te apalee la policía y te nieguen el valor del voto, 'el coste' que sufres me parece bien asumible. Tú tienes una TV a tu disposición. Esta persona un mensaje de IG. A la lloreria, 'coste", se quejó el político.

"TV3 es más fiable que el chiringuito de Berlusconi"

Risto no tardó en responder al argentino produciéndose una sucesión de dardos en uno y otro sentido: "Yo presento un programa. Se les ha olvidado la diferencia entre eso y 'tener una TV a tu disposición'. Claro, y así está TV3. Pero oiga, no pretendía apropiarme del victimismo. Desde hace tiempo que es todo suyo. Disfrútenlo", respondió el conductor de Todo es mentira.

Acto seguido, Fachín recriminó a Risto comparar su posición y su altavoz con el de el usuario de Instagram que le había atacado. "Digo "lloreria" porque (y es opinión) me parece insultante de verdad que desde esa asimetria te presentes como una 'víctima' cuando hay gente en la cárcel, gente apaleada por manifestarse y derechos democráticos conculcados", reprochó.

"Yo no he hablado de 'víctima'. Me parece una palabra muy dura como para andar aplicándola tan alegremente como lo hace usted. Yo hablé de coste. Un precio, el cual estoy dispuesto a pagar, si a cambio puedo seguir ejerciendo mi libertad de expresión ante ataques como el suyo", defendió el presentador.

Finalmente, Fachín echó en cara a Risto que metiera a la televisión autonómica catalana entre sus argumentos: "No sé que tiene que ver TV3 aquí pero: con todos sus errores, siempre será más fiable que un chiringuito de Berlusconi", concluyó el político, que dejó claro que él no pensaba que fuera un "imbécil" y lo felicitó por "hacer muy bien tu trabajo".

Pues mira @ristomejide: comparado con que te metan en la cárcel, te apalee la policia y te nieguen el valor del voto, "el coste" que sufres me parece bien asumible. Tú tienes una TV a tu disposición. Esta persona un mensaje de IG. A la lloreria, "coste". https://t.co/ddBhvvFc9J — Albano-Dante Fachín (@AlbanoDante76) December 20, 2019

Yo presento un programa. Se les ha olvidado la diferencia entre eso y "tener una TV a tu disposición". Claro, y así está TV3. Pero oiga, no pretendía apropiarme del victimismo. Desde hace tiempo que es todo suyo. Disfrútenlo. https://t.co/nHvcmMWsnB — Risto Mejide (@ristomejide) December 20, 2019

Hola Risto. Gràcies.

1) Cuando digo "TV a tu disposición me refiero a que tienes la posibilidad de llegar a millones. Esa persona es un simple usuario de IG. Asimetria. — Albano-Dante Fachín (@AlbanoDante76) December 20, 2019

Bien. A partir de ahora sólo me dirigiré a la gente que presente programas de TV. Alguna restricción más que quieran imponernos? La libertad de expresión es sólo para los que piensan como usted? Eso no es asimetría, claro. Eso es opresión. Llorería cuando les interesa. — Risto Mejide (@ristomejide) December 20, 2019

2) Digo "lloreria" porque (y es opinión) me parece insultante de verdad que desde esa asimetria te presentes como una "víctima" cuando hay gente en la cárcel, gente apaleada por manifestarse y derechos democráticos conculcados. — Albano-Dante Fachín (@AlbanoDante76) December 20, 2019

Yo no he hablado de "víctima". Me parece una palabra muy dura como para andar aplicándola tan alegremente como lo hace usted. Yo hablé de coste. Un precio, el cual estoy dispuesto a pagar, si a cambio puedo seguir ejerciendo mi libertad de expresión ante ataques como el suyo. — Risto Mejide (@ristomejide) December 20, 2019