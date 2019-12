El autor del plantón más duro en la historia de 'First Dates' pide perdón tras el aluvión de críticas Ecoteuve.es 11:03 - 20/12/2019 0 Comentarios

El comensal ha mandado un mensaje de arrepentimiento por redes sociales

"Me gustaría tener una cita de verdad con ella", ha dicho José María tras lo sucedido en Cuatro

José María se presentó este miércoles en First Dates para tener una cita con Rocío. Tras una incómoda situación, donde se pudo observar la disconformidad del sevillano con la elección del programa para su cita a ciegas, protagonizó el rechazo más brusco y desagradable de la historia del espacio presentado por Carlos Sobera.

Después de su reprochable comportamiento, José María recibió un aluvión de críticas a través de las diferentes redes sociales y el comensal decidió pronunciarse en redes para pedir perdón por el plantón que le dio a su cita.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram: "Siento muchísimo lo que he causado, no fue mi intención", ha dicho arrepentido por lo que pasó en First Dates. Y ha añadido: "Me encantaría pedirle perdón delante de toda España, me equivoqué, me traicioné yo solo". Además, José María le pidió a Rocío que le dé una segunda oportunidad: "Me gustaría tener una cita pero de verdad con ella". A la espera de que Rocío confirme si le dará una nueva cita o no, en las redes hay opiniones encontradas con respecto al joven sevillano.