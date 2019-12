Adara responde a Hugo al escuchar lo que ha dicho de ella: "Muy feo, me he quedado blanca" Ecoteuve.es 20/12/2019 - 10:28 0 Comentarios

"Podría hablar mucho, pero le voy a respetar", contestó la ganadora del reality

Adara Molinero, ganadora de GH VIP, tuvo que hacer frente a las consecuencias del nuevo camino que ha tomado su vida tras decidir dejar a Hugo, el padre de su hijo, y comenzar una nueva vida con Gianmarco.

Adara tuvo que escuchar en plató algunas de las cosas que Hugo ha dicho de ella en las últimas semanas. No todas, porque el programa evitó desmenuzar las declaraciones del uruguayo en la entrevista que concedió a una revista.

Adara escuchó las críticas de Hugo en los últimos días en el plató de Sálvame, especialmente tras la noche romántica que Adara pasó con Gianmarco. Habló, incluso, de "promiscuidad barata". "Eso me ha dejado blanca, más de los que soy", dijo Adara ante Jorge Javier, en GH VIP. "Podría hablar mucho, pero le voy a respetar".

"Me parece muy feo", dijo al escuchar las palabras de Hugo. "Yo me he intentado contener en todo momento y he intentado hablar lo mínimo posible para que se me pudiera llegar a entender y decir eso de mí es feísimo".