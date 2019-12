Wyoming contesta a la pregunta del dinero de Broncano con un anuncio Ecoteuve.es 9:57 - 20/12/2019 0 Comentarios

El presentador responde a una de las míticas preguntas de 'La Resistencia'

Una de las preguntas que David Broncano siempre hace a sus invitados de La Resistencia es cuánto dinero tienen en el banco. También se la hizo al Gran Wyoming, invitado del programa este jueves.

"Me llevan haciendo la pregunta 20 años para joderme. Pero yo os remito a Google. Si os metéis y ponéis 'Wyoming patrimonio' hay medio millón de entradas", dijo el presentador de La Sexta.

"Esta semana me han sacado dos veces en portada, porque a los fachas les molesta. Dicen que tengo 20 pisos y tal... por cierto ¿tengo una cámara?", preguntó buscando un objetivo. "¡Me he comprado otro! Para que actualicéis", dijo dirigiéndose a los medios que recientemente había publicado noticias sobre sus posesiones.

Haters gonna hate. pic.twitter.com/os8NlAEKqz — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 20, 2019

Broncano, sobre su 'regreso' a La Sexta

Por otra parte, David Broncano puso sobre un tema que le ha sorprendido y que tiene que ver con la programación que La Sexta emitirá esta Navidad. "¿Has visto lo que han hecho tus compañeros de La Sexta? Me llevé un susto... Han anunciado Nochebuena con Broncano. Han cogido monólogos míos de 2012 y han hecho un programa: Nochebuena con Broncano. A tomar por el culo. Buena zorrada", se quejó.



"Antes, cada vez que ponían algo tuyo, cobrabas pasta, pero ahora cedes todos tus derechos", le recordó Wyoming. "¿Puede que me entre algo de pasta?", preguntó Broncano. "Yo creo que no. Alegría y satisfacción, lo único".