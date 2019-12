Bob Pop, contra los "talifanes" de Alfred García: "Eso no es bullying; no le hacéis ningún favor" Ecoteuve.es 19/12/2019 - 11:50 0 Comentarios

El escritor asegura que "si sus poemas son reguleros, hay que decírselo"

Bob Pop se ha hecho eco este miércoles, durante su sección en Late Motiv, de la polémica generada a raíz de la publicación del primer libro de Alfred García. El quinto finalista de OT 2017 se convirtió a comienzos de esta semana en trendig topic al producirse un aluvión de memes y bromas que ponían en tela de juicio la calidad de los poemas de su publicación.

"Es muy buen muchacho, pero la cosa es que ha publicado unos poemas con una editorial grande, se han filtrado algunos y...", empezó contando entre risas el colaborador a Buenafuente. "No sé si España los ha leído, pero... telita marinera. Alfred, poesía no eres tú. Pero no pasa nada. Es buen cantante, compositor, haces otras cosas", añadió el analista.

Lea también: Alfred García (OT 2017) se retira de la música: "Necesito saber quién soy"

Bob Pop reflexionó entonces que realmente, si el catalán "hubiera escrito buenos poemas, no habría pasado nada y tendría solo su obra poética". No obstante, destacó que "lo que ha conseguido Alfred García con estos poemas malos es que se haya creado una obra paralela con memes mofándose y haciendo parodia de sus propios poemas".

Por este motivo, el escritor lanzó al artista un consejo práctico: "Tú lo que tienes que hacer, Alfred, es cobrar por el libro que has vendido y luego hacer otro con los memes que has generado. El derecho de autor es suyo. Esto es una doble ganancia", señaló el también subdirector del programa de #0.

Bob Pop, contra los "talifanes" de Alfred: "No es bullying"

Buenafuente y Bob Pop señalaron entonces que toda la polémica generada puede tener un efecto positivo: que se venda aun más el libro del extriunfito. El colaborador de #0 quiso lanzar entonces un mensaje a los seguidores de Alfred, a los que ha denominado "talifanes". "No sé si habéis sufrido bullying, pero no es eso", declaró.

"Decir que alguien hace bullying es imputar un delito, eso es una calumnia, así que yo tendría cuidado con decir esas tonterías. Además no le hacen ningún favor a Alfred, porque si ha escrito unos poemas reguleros hay que decírselo. Las cosas hay que llamarlas por su nombre: al pan, pan y al nazi, nazi", concluyó el periodista en alusión a la polémica con Zozulya, jugador de fútbol del Albacete.