Tomás Roncero estalla en 'El chiringuito' de Pedrerol por el "robo" al Madrid en el 'Clásico': "Vengo sin cartera" Ecoteuve.es 19/12/2019 - 11:12 0 Comentarios

Los colaboradores madridistas, muy enfadados tras las decisiones arbitrales

Después de toda la tormenta política que obligó a suspender el Clásico, Barça y Madrid jugaron su encuentro de Liga este miércoles en el Camp Nou. El choque estuvo marcado por una igualdad total, pero también por unas polémicas decisiones arbitrales que perjudicaron al conjunto dirigido por Zidane.

La bancada madridista de El chiringuito de Pedrerol estalló al analizar el partido. Primero fue el propio presentador quien criticó la actuación de los colegiados Hernández Hernández y De Burgos Bengoetxea: "El arbitraje ha sido una vergüenza. No se puede permitir".

Luego entró en acción Edu Aguirre: "Es un robo histórico. Considero que es un escándalo arbitral sin precedentes. No sé cuánto cuesta el VAR y en el partido más importante del mundo, donde hay 600 millones de personas viéndolo, ¿por qué no interviene el VAR?".

Muchísimo más enfadado y "sin cartera" llegó Tomás Roncero: "Hemos estado en manos de dos señores que lo último que quieren en su vida es irse a comer el turrón con los amigos después de haber pitado dos penalti a favor del Madrid".

Igual de indignado se mostró Juanma Rodríguez: "Vada vez que va el Madrid al Camp Nou pasa algo". Por cierto, tanto Cristóbal Soria y Lobo Carrasco reconocieron que el Madrid salió "perjudicado": "Ha sido un robo al Madrid".

????????"HA SIDO UN ROBO AL MADRID".



¡OJO que @cristobalsoria RECONOCE el ESCÁNDALO ARBITRAL contra el Real MADRID en #ChiringuitoClásico!???????? pic.twitter.com/1qLt6jVNhx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 18, 2019