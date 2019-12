La vida atípica de Quique San Francisco en un hotel: "Si estoy sólo se me ocurren cosas que no están bien" Ecoteuve.es 19/12/2019 - 10:54 0 Comentarios

El actor habló de sus adicciones y recordó su romance con Rosario Flores

Cuatro estrenó este miércoles una nueva edición de Ven a cenar conmigo con Quique San Francisco, Suso Álvarez (GH16, Supervivientes 2016), Topacio Fresh y María José Cantudo como protagonistas. En la primera entrega, el actor ejerció de anfitrión recibiendo a sus invitados en su inusual casa: ¡un hotel!

"¿Vivir aquí es un refugio?", le preguntó Topacio antes de que San Francisco realizara una dura reflexión: "A mí me han enseñado a estar solo conmigo mismo y es jodido porque es el peor público. Yo no podría vivir sin la gente. La imagen que tú puedes dar muchas veces no corresponde con la realidad. Yo tengo fama de pasota, de perdido, de borracho y no es cierto. Lo que pasa es que si estoy solo conmigo mismo se me ocurren cosas que no están bien. Es mejor que esté entretenido. Y mi entretenimiento es el trabajo", confesó.

Lea también: Topacio Fresh se enfada con Enrique San Francisco por preguntar por su cambio de sexo: "¡Es algo íntimo!"

El actor no triunfó en la cocina pero sí conquistó al resto de participantes con su conversación. Durante la velada, el madrileño habló abiertamente de los momentos más duros de su vida: entre ellos, la pérdida de grandes amigos por culpa de las adicciones como Antonio Flores. "Todos se engancharon y eso arrasó. Entre ellos mi amigo Antonio. Yo no me arrepiento y volvería a coger el mismo camino sabiendo que al final tengo la opción de corregirlo. Porque si no, no estaba aquí. Y a mí la vida me gusta mucho", expresó hablando de su experiencia personal.

"Escogí la vida y me costó mucho esfuerzo. Me metí en un gimnasio 6 horas diarias porque se pasa muy mal con las adicciones. Es una época que la recuerdo tristemente porque no hay nadie de los que estaban, que eran amigos íntimos míos", compartió emocionado antes de que sacara a relucir su relación amorosa con Rosario Flores.

"Lola Flores fue una de las mejores suegras que tuve"

Quique San Francisco recordó cómo al comienzo de su noviazgo, Lola Flores tenía ciertas reticencias hacia él: "Fue una de las mejores suegras que he tenido. Yo conocí a Antonio, nos fuimos a vivir juntos al lado de la casa de Lola. Cuando conocí a su hermana, Rosario, que tenía 18 años me entusiasmó. Lola le decía a ella '¿A dónde vas con ese que está sin cocer?' Lo mejor era el padre, El Pescailla, que cuando la llamaba le escuchaba decirle: 'Te llama Marlon Brandon", desveló entre risas.