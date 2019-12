El rechazo más desagradable de 'First Dates' nada más llegar: "Sinceramente, no me gusta" Ecoteuve.es 19/12/2019 - 10:33 1 Comentario

Un comensal da plantón a su cita y huye de forma casi inmediata en el programa de Cuatro

First Dates vivió este miércoles una de las situaciones más amargas que se han producido en el programa. No es la primera vez que un invitado rechaza a otro, pero pocas veces la decisión había sido tan inmediata y con tan poca sensibilidad.

"El físico es muy importantes. Es como si en tu casa tú quieres comer jamón y te ponen lentejas, al final vas a casa de otros a comerlo", dijo José María nada más llegar al programa. "Si algo no me convence, se me va a notar en la cara".



Cuando entró al restaurante de First Dates, Rocío le esperaba en la barra. Se presentaron, se preguntaron el lugar de procedencia y nada más. A pesar de que Rocío intentó ser agradable con una sonrisa, José María le apartó la cara y empezó a mirar hacia otro lado hasta que Carlos Sobera vio que algo ocurría y se acercó a preguntar.

"Sinceramente, no me gusta", contestó el joven sevillano. "¿No te quieres sentar a cenar con Rocío?", preguntó Sobera. "No me gustaría". Así las cosas, el presentador decidió acabar con ese desagradable momento y acompañó a José María a la puerta. Éste se despidió de Matías, el camarero, pero no así de su cita, que se quedó sola en la barra. "¿Y este tipo de reacciones?", preguntó Sobera, todavía sorprendido por la espantada del muchacho. "No iba a estar a gusto y se me iba a notar".

Rocío aguantó con dignidad en la barra y se despidió emocionada ante la dura situación, apareció después llorando. "Yo tampoco soy tan maleducada".