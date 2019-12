¿Dar las Campanadas embarazada?: Cristina Pedroche se pronuncia sobre esta posibilidad Ecoteuve.es 10:05 - 19/12/2019 0 Comentarios

La presentadora visita 'El Hormiguero' dos semanas antes de Fin de Año

Cristina Pedroche visitó este miércoles el plató de El Hormiguero, pero no para realizar su criticada sección en el programa, sino como entrevistada a dos semanas de dar las esperadas Campanadas de Fin de Año en Antena 3. La presentadora explicó a Pablo Motos cómo afronta esta tradicional cita y los problemas que está teniendo para confeccionar su vestido.

De entrada, la vallecana dejó clara sus intenciones de volver a "provocar sensaciones y no pasar desapercibida" con su atuendo. No obstante, dejó claro a todos que aun el vestido "no está listo", lo que vino a confirmar las dificultades con las que tanto ella como Josie, su estilista, están teniendo a la hora de poner a punto el traje.

"Pero no hay plan b", declaró Pedroche, que explicaba que los problemas habían llegado durante las pruebas, dado que durante las últimas semanas había tenido pequeños cambios de peso provocados por la menstruación o la retención de líquidos.

Acto seguido, Pablo Motos se interesó por unas declaraciones de su invitada en las que afirmaba que estas probablemente sean sus últimas Campanadas: "He dicho que puede que sean las últimas porque como cada año me voy superando, el vestido como concepto cada vez es más loco. Este año es la cima y me da miedo hacerlo otro año más y pasar por debajo. No me quiero conformar con cualquiera y como soy tan perfeccionista, quizá es mejor quedarse en la cresta de la ola", expklicó la presentadora antes de sorprender a todos con una confesión.

¿Dará Cristina Pedroche las Campanadas embarazada?

"Pero Josie ya me ha dicho que me olvide de eso. Me ha dicho que el año que viene tengo que estar embarazada. Él se imagina que en mayo me tengo que poner en acción porque se imagina Campanadas con tripa. Lo tiene en su cabeza", desveló Pedroche. "Pues sí que manda Josie", destacó el presentador.

"Él puede decir lo que quiera, decidir lo decidimos nosotros. En este caso yo, que no quiero quedarme embarazada por ahora. Nunca se sabe. La gente se pregunta mucho cuando me voy a quedar embarazada, lo dice de buenas, pero es una costumbre muy antigua", lamentó la invitada antes de que Pablo Motos se mostrara identificado con ella en esa desazón.

"Yo entiendo que hay gente a la que le molesta mucho esa pregunta y tienen razón. Antes todo el mundo preguntaba a todo el mundo y tus padres te presionaban. Yo me pasé media vida oyendo a mi padre diciendo: ¿No vamos a tener un Pablete?", recordó el valenciano. "Mi padre se lo imagina y se le saltan las lágrimas", sentenció Pedroche.