Topacio Fresh se enfada con Enrique San Francisco por preguntar por su cambio de sexo: "¡Es algo íntimo!" Ecoteuve.es 19/12/2019 - 8:59

"¿Y lo tuyo cómo es?", preguntó el actor en el programa 'Ven a cenar conmigo' (Cuatro)

"¿Y lo tuyo cómo es?", fue la pregunta que desató un monumental rifirrafe entre Enrique San Francisco y Topacio Fresh, dos de los protagonistas de la nueva edición de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition que Cuatro estrenó este miércoles.

La pregunta del actor molestó mucho a la galerista, conocida en televisión por formar parte del círculo de Alaska y Mario Vaquerizo.

"¿Lo mío cómo es? ¿Cuál es mi diagnóstico? Soy una mujer transexual si vas por ese lado, tengo una galería de arte...", explicó Topacio. San Francisco quería saber más: "¿Cuál era el problema?". Fresh no tuvo inconveniente en contestar. "¿El problema? Ninguno. El problema puede ser de los otros. Como cualquier transexual, eliges un género diferente al sexo con el que han nacido. Pero es una pregunta íntima".



"Yo quería preguntar una gilipollez", se defendió San Francisco, que todavía quiso preguntar más. "Me he operado, me he hecho lo que he querido", explicó Topacio. "¿Qué te has hecho?", se interesó el actor. "Todo". "¿Qué es todo?", apuntó de nuevo San Francisco.

"Todo. Me he convertido en una mujer a través de la cirugía. Pero esto es algo íntimo, está fuera de lugar preguntarlo, te faltó tacto", zanjó la argentina.