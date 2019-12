Anne Igartiburu pide "hacer más cosas" a TVE: "Cuando ha habido programas importantes, me he dejado caer" David Saiz 18/12/2019 - 13:48 0 Comentarios

La presentadora, toda una imagen de la cadena, volverá a dar las Campanadas en Nochevieja

En otra época, pilotó muchos programas en prime time, pero lleva años centrada solo en 'Corazón'

"Me gustaría poder desarrollar algo más que una entradilla de 20 segundos", admite la comunicadora

Las Campanadas de Nochevieja es el momento de mayor exposición de Anne Igartiburu en TVE. El resto del año permanece en la zona de confort de Corazón, un clásico de la cadena. Sin embargo, resulta extraño que la pública no conceda más visibilidad a una presentadora tan solvente que en épocas pasadas lo presentaba todo.

"Cuando ha habido programas importantes en la casa, me he dejado caer... Pero creo que saben que estoy bien en Corazón, en un horario cómodo...", explica Anne Igartiburu.



"Pero claro que quiero hacer más cosas", admite la comunicadora vasca. "Hacer programas cercanos en los que puedas trabajar las emociones de las personas, acompañarles en la toma de decisiones importantes... Ahora tengo 50 años y lo veo con otra visión que con los 25 que llegué a la casa", explica la presentadora, que está a punto de cumplir un cuarto de siglo trabajando en TVE (El Imperdible, en La 2, fue su debut).



¿Le gustaría volver a hacer un prime time? "Un prime time o cosas puntales en las que que pueda desarrollar algo más que una entradilla de 20 segundos, que está bien, no me quejo, porque tenemos buena audiencia y estoy en La 1, pero me apetece".



Y es aquí cuando resuena aquella salida de todo de Mariló Montero, cuando preguntó , en directo, a Anne Igartiburu si se sentía "oxidada" después de estar tantos años dando "paso-a-vídeo-paso-a-vídeo". Era 2012 y Montero, también en TVE, le 'reprochaba' haber "pedido más prime time".

Anne Igartiburu: "Me alucina Ellen DeGeneres y veo mucho First Dates"

Gran seguidora de formatos internacionales, Igartiburu se declara fan de Ellen DeGeneres. "Me alucina, es la gran comunicadora, hace de espejo de lo que pasa en la calle, hace espectáculo, tiene sentido del humor, compromiso y es una tía muy ágil". También habla de Mel Robbins (The Mel Robbins Show, Sony Pictures Television). "Hace un programa que acompaña a las personas y le hace ver los cambios que pueden hacer a través de sus propios recursos".

De televisión nacional, la presentadora reconoce que "veo mucho First Dates". "Me parece un reflejo de la vida bien hecho, bien editado, que imagino que tendrá un límite, pero me gusta mucho", dice. "Y sigo muchas series. Estoy enganchada a Fleabag".