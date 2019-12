Una pitonisa dice a una reportera de 'En el punto de mira' qué número ganará el Gordo de la Lotería de Navidad Ecoteuve.es 18/12/2019 - 12:09 0 Comentarios

Elsa Altagracia dice que ve "espíritus, vienen a mi cama y me dicen cosas"

En el punto de mira sobresalió en el prime time de Cuatro este martes (7,9%) con su reportaje dedicado a todo lo que rodea a la Lotería de Navidad. La vidente Elsa Altagracia fue una de las protagonistas del programa con su insólita entrevista.

Esta mujer dominicana a la que llaman la pitonisa de Xinzo (Ourense), es famosa por adivinar muchos premios de Lotería. Sin ir más lejos, en 2017 compró dos décimos del número agraciado con el segundo premio. "También supe otro en Portugal de 69 millones de euros", dijo.

"Veo espíritus, vienen a mi cama y me dicen las cosas", contó Elsa, que dijo saber cuál iba a ser el número que ganará el Gordo este año. "Bueno, ellos me dan la intuición, los seres espirituales me dicen las cosas".

"Esta vez me dijeron 'mañana cuanto te levantes, cuando salgas, en la calle tendrás la numeración'. Salí y cuando salgo del portal la numeración estaba escrita con hilo negro", continuó. Aunque el programa censuró el número, medios locales afirman que se trata del 86.098.

"Desde que la vidente lanzó su predicción, gente de toda España se ha interesado por conseguir el décimo, incluido el equipo de este programa", dice la voz en off. "No se lo podemos mostrar, pero les garantizamos que lo tenemos". [VÍDEO]