Marta Hazas desvela el dinero exacto que tiene en el banco y deja atónito a Broncano: "Eso suena a preferentes" Ecoteuve.es 18/12/2019 - 11:12 0 Comentarios

La actriz de 'Velvet Colección' se moja con la clásica pregunta de 'La Resistencia'

David Broncano recibió este martes la visita de Marta Hazas. La actriz acudió a La Resistencia para promocionar el episodio final de Velvet Colección, que llega este viernes 20 de diciembre a Movistar +. La mítica serie que arrancó en Antena 3 se despedirá para siempre con una entrega navideña de 90 minutos con la que cerrará todas sus tramas.

Tras hablar de la ficción, a la que regresan Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre, el presentador lanzó a su invitada las clásicas preguntas del programa. "¿Cuánto dinero tienes? Has hecho muchas series, muchas pelis y muchas cosas", empezó planteándole el cómico. "Sí, pero he llegado a la tele en la época del low cost", matizó enseguida la intérprete.

"Lo de la pasta es guay porque me acabo de comprar un piso. Me lo he comprado a medias así que espero que la cosa salga bien", explicó Hazas antes de que Broncano la interrumpiera. "¿El piso o la relación?", preguntó. "La relación, que hoy eso es muy difícil", replicó la actriz.

Marta Hazas desvela el dinero exacto que tiene en el banco

Marta Hazas desveló entonces el dinero que tiene en el banco: "Me quedan en el Banco Santander 60 mil pavos. Los tengo en esas ventanitas que cada tres meses lo puedes sacar o no", dijo ante el desconcierto del humorista. "Son como fondos en los que tú nunca pierdes pasta y que te dan intereses, solo que se llaman ventanas y puedes sacarlo sólo de tres en tres meses", le explicó.

"Me está sonando a preferentes...", le replicó Broncano ante las risas de la entrevistada. "No, no. Ni Panamá ni mierdas de esas, no, no. Si no, me presento allí", se defendió la actriz. "Pues 60.000 euros y una propiedad. Perfecto", dijo satisfecho el presentador, al que Marta Hazas prometió darle las cifras de sus relaciones sexuales en enero, si la invita para promocionar su serie con Javier Veiga en Amazon.