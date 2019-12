Violeta y su bronca monumental con Kiko y Sofía: "Sois la pareja más carroñera que he visto en televisión" Ecoteuve.es 18:40 - 17/12/2019 0 Comentarios

'MYHYV' ha comenzado con un fuerte choque entre sus asesores

Unos minutos antes de que empezara Mujeres y Hombres y Viceversa, Sofía Suescun y Violeta Mangriñán han protagonizado un nuevo encontronazo. Al comenzar la emisión, Nagore ha dedicado unos minutos a hablar de esta tensa situación: "Siempre me hacéis lo mismo cuando estoy yo, si está Toñi esto no pasa".

Según ha explicado Violeta, el origen de la discusión ha tenido lugar cuando ella estaba "tan tranquila" con su móvil y Sofía ha comenzado a gritarla.

La presentadora, que veía que ambas estaban entrando un nuevo enfrentamiento, ha decidido hacer una broma para destensar el ambiente: "Voy a mandarle un mensaje a Dani Martínez, que viene después con El Concurso del Año, que nos deje un poco más porque podéis tiraros así toda la mañana".

Más tarde ha entrado en la pelea Kiko Jiménez: "A mi me parece bochornoso". "Es lamentable, pero no queda otra, porque estamos haciendo nuestro trabajo y no podemos salir corriendo", ha continuado la actual pareja de Sofía.

Violeta: "Sois la pareja más carroñera que he visto en la televisión"

Posteriormente los tres han seguido con diversas 'pullitas', como la de Kiko dirigiéndose a los pretendientes del programa: "Tenéis ganas de encontrar el amor pero nunca con una chica como Violeta ¿No?". Incluso se han podido observar algunos insultos de Violeta hacia la pareja: "Maleducados. Sois la pareja más carroñera de toda la televisión que he visto en mi vida".

Nagore, cansada de los gritos que propinaban los colaboradores, ha concluido haciendo referencia a una 'ex asesora del concurso': "Yo lo que estoy esperando es a que haya una asesora buena como una chica vasca que había ahí que era la bomba", refiriéndose a ella misma.