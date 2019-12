Arturo Valls se gana la 'tarjeta amarilla' por "escuchar un partido de fútbol" en '¡Ahora caigo!' Ecoteuve.es 17:00 - 17/12/2019 0 Comentarios

El inusual comienzo del programa llamó la atención de los espectadores

Arturo Valls protagonizó un inusual comienzo en Ahora Caigo este lunes. El presentador, que llevaba un auricular en su oído izquierdo, mostró un comportamiento eufórico que llamó la atención de los espectadores del concurso de Antena 3.

"Estamos en el minuto más importante del parti... programa, del programa", bromeó. "A continuación que pasen los concursantes por la banda", volvió a decir con un comportamiento exaltado, mientras daba paso a los participantes del programa.

Posteriormente, y tras tres o cuatro símiles más de corte futbolístico, el equipo de dirección del programa se puso en contacto con él: "¿Este pinganillo? No es nada. ¿Escuchar la radio yo? Para nada. Eso sería digno de ¡Expulsión¡", insistió el presentador.

Finalmente, el valenciano que "ya no aguantaba más" explicó lo que pasaba: "Si, estaba escuchando un partido, perdonad. Estaba jugando mi equipo una final importante y no quería perdérmelo". "No más fútbol durante el programa, que sino tarjeta roja", concluyó.