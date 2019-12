Pilar Rubio revela el reto que jamás repetiría en 'El Hormiguero': "No lo haré aunque Pablo Motos quiera" Ecoteuve.es 16:52 - 17/12/2019 0 Comentarios

La colaboradora del programa de Antena 3 se moja en una entrevista

Pilar Rubio lleva cinco años sometiéndose, de forma semanal, a pruebas cada vez más difíciles en El Hormiguero: desde aprenderse las banderas del mundo a partir una flecha con una katana o batir un récord de apnea. Sin embargo, la presentadora ha concedido una entrevista a El Mundo en la que ha revelado su 'linea roja' en el programa de Antena 3.

La colaboradora aseguró en el diario que nunca haría 'puenting'. "No lo voy a hacer por mucho que Pablo Motos nos lea", afirmó de forma contundente al ser preguntada por "algo que nunca haría" en los retos que le proponen en el exitoso espacio del access prime time de Atresmedia.

Lea también: Ángel Martín rompe su silencio sobre la salida de Pilar Rubio de 'SLQH': "Jamás me sentí traicionado".

El periodista de El Mundo le ha recordado entonces que ya se tiró desde un quinto piso durante uno de los programas en 2016. "Lo sé, y por eso sé que no lo volvería a hacer", respondió entre risas la madrileña.

A pesar de todo, Pilar Rubio afirmó lo feliz que es en su trabajo: "Estoy en esto porque me divierte, me incentiva y me hace feliz. El día que no pueda jugar, lo dejaré", confesó.

Por último, la televisiva fue preguntada por la "propuesta que no podría rechazar a pesar de su apretada agenda". A lo que respondió: "Presentar un formato como el de Headbangers Ball de la MTV, pero en España no se apuesta por ese tipo de programa musical". "Pero mira, El Hormiguero es lo más redondo y lo más real de lo que se emite ahora. Y estoy muy orgullosa de formar parte de ello", concluyó.