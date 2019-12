Cristina Tárrega responde a Adara tras su bronca: "Me da igual como me llame esta chica" Ecoteuve.es 17/12/2019 - 14:26 0 Comentarios

La tertuliana se pronuncia tras el rifirrafe que vivió con la concursante en 'GH VIP'

"A ver, Cristina, Lucía o como te llames, ¿tú crees que soy tan tonta?". Con estas encendidas palabras respondió el pasado domingo Adara a la pregunta que le lanzó Cristina Tárrega desde el plató de GH VIP. La finalista del reality show de Telecinco no se tomó nada bien la forma en la que la tertuliana le sacó a relucir sus pilladas con Joao en el confesionario en las que desvelaba sus sentimientos hacia Gianmarco.

Este martes, Cristina Tárrega ha acudido al plató de El Programa de Ana Rosa, donde Quintana le ha pedido que haga una valoración en frío de lo sucedido. "La verdad es que mí me da completamente igual cómo me llame esta chica", empezó diciendo la colaboradora del espacio matinal de Mediaset.

Lea también: La multitudinaria quedada para apoyar a Adara en GH VIP obliga a la Policia a intervenir y desalojar Callao

"No me afecta en absoluto, cualquier nombre me hubiera venido bien. Hasta Ambrossia. Dicho esto, yo tenía que hacer una pregunta y es una que nos hemos hecho todos. Cuando te hacen este tipo de preguntas, a veces lo encajas bien y a veces mal", siguió reflexionando antes de recular y disculpar a la concursante.

"Como había una tensión muy fuerte en plató, yo quiero pensar que me llamó Lucía porque yo tuve que interrumpir a Lucía Pariente, que estaba en un momento muy duro con Frigenti", explicó Tárrega. "La disculpo porque lleva mucho tiempo trabajando y encerrada en un reality, fue un momento de tensión y no se lo tengo en cuenta", siguió defendiendo mientras alguno de sus compañeros llamaban a la joven "maleducada".

"Me ha pedido disculpas su madre, me pidió disculpas Joao, me pidió disculpas Gianmarco.... Falta que baje el Espíritu Santo y me lo pida. No me tiene por qué pedir disculpas, fue un momento de tensión, lo encajó mal y no me habló bien. Yo le llamé Adarita porque Gianmarco la llama Adari y me equivoqué", se excusó.