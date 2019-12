Cristina Castaño vuelve a ser víctima de una estafa: "Es todo mentira"

La historia se repite. Cristina Castaño ha vuelto a denunciar que está siendo víctima de una estafa al utilizar sin su consentimiento su imagen retocada con Photoshop para hacer publicidad de una marca de pastillas adelgazantes.

"Siguen utilizando mi imagen engordada por Photoshop para vender estas pastillas 'supuestamente' adelgazantes. ¡Es todo mentira! Yo no he anunciado nunca estas pastillas", ha alertado en redes sociales a sus seguidores.

La intérprete, que pide máxima difusión al mensaje, adjunta la fotografía en cuestión en la que aparece en bañador. Esta no es la primera vez que usan fotos manipuladas de Cristina Castaño para una campaña de marketing falsa.

Hace unos meses, denunció que estaban utilizando su imagen retocada para vender estas pastillas adelgazantes. "Emprenderé las acciones necesarias para terminar con esta publicidad engañosa y este delito contra mi imagen", denunció.

La actriz despide este martes Toy Boy, la serie de Antena 3 a la que da vida a Macarena, "un tiburón y una mujer muy poderosa". La ficción de los strippers apenas ha conseguido brillar en 'prime time' con datos inferiores a la barrera del 10% de audiencia.

