Marina Yers desvela a Broncano que sufrió un cáncer de riñón por la catástrofe nuclear de Chernobyl 17/12/2019

La youtuber e influencer dejá atónito al presentador de 'La Resistencia'

David Broncano recibió este lunes la visita de Marina Yers. La youtuber e influencer acudió al plató de La Resistencia para promocionar su incursión en la música con el lanzamiento de su nuevo single: Yoyo. La invitada empezó explicando que procede de un pueblo de Ucrania, lo que propició una confesión sobre Chernobyl que nadie se esperaba.

"Allí no llegó, ¿no? ¿Tú de qué año eres? A ti no te afectó lo de la Central Nuclear, ¿no?", preguntó entre bromas el cómico, que se vio sorprendido por la respuesta de Marina Yers. "Yo soy del 99 y eso pasó antes de que yo naciera. Pero de ahí a diez años los niños seguían teniendo problemas al nacer. Yo por eso tuve cáncer de riñón cuando era pequeña", respondió la entrevistada ante el disgusto de Broncano. "Vaya, lo estaba diciendo de broma y ahora...", se disculpó el humorista.

"No pasa nada. No lo digo a malas, lo he pasado y ole yo. Pero es una cosa que afectó realmente a Ucrania y los países vecinos", explicó Yers. "Hay mil estudios que dicen que allí ha aumentado la tasa de cáncer durante años", dijo incómodo el presentador ante las risas de la influencer.

"Parece que me lo tomo a broma, pero en verdad no", se explicó antes de enseñarle al jienense la cicatriz de su estómago de la operación a la que fue sometida para extirparle el riñón afectado. "¿Pero te lo quitaron por delante?", preguntó extrañado Broncano. Marina Yers explicó entonces que al tener tan solo 8 meses, su columna vertebral no estaba del todo formada y era muy arriesgado extraerlo desde la espalda.

"La operación se complicó mucho y gracias a Dios me lo quitaron por aquí porque por eso estoy aquí. Gracias a que fue por delante y no por detrás... me...", sentenció entre las risas del público antes de que finalmente Yers y Broncano bromearan sobre cómo la radiación afectó a los tomates ucranianos.

Broncano, contra Zozulya: "Es nazi y se enfada porque lo llaman nazi"

Durante su entrevista, David Broncano también hizo alusión a la polémica generada con Zozulya. Este fin de semana, se suspendió el partido entre el Albacete y el Rayo Vallecano por los gritos de "puto nazi" que recibió el jugador ucraniano desde la grada de Vallecas.

El presentador no dejó pasar la oportunidad de explicarle a Yers lo sucedido: "Hay un chaval ucraniano que juega en el Albacete y que es nazi. Se ha enfadado porque le han llamado nazi", señaló el cómico ante las risas del público. "A las cosas por su nombre", escriben desde la cuenta en Twitter de La Resistencia.

