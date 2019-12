El comentario más polémico de un comensal de 'First Dates': "Las tías sois asquerosas y malas entre vosotras" Ecoteuve.es 17/12/2019 - 11:07 0 Comentarios

La opinión machista de Julián hizo que Belén no quisiera tener una segunda cita

La cita de Julián y Belén no tuvo final feliz. Este mecánico de 24 años y procedente de Benidorm se definió como un hombre "cariñoso y detallista" y ella, una asesora de imagen de 19 años, demostró que no tenía abuela: "No me gusta que me digan que guapa soy. Para eso tengo un espejo en mi casa".

La opinión machista de Julián en los diferentes temas de conversación torcieron la velada de First Dates: "No me gustaría que mi pareja saliera de fiesta, porque cuando tienes pareja ya no puedes desfasar". "Creo que es una actitud muy posesiva", espetó ella.

Lea también: Hugo Molina, el niño del tambor, gana 'Got Talent 5' y recibe una invitación del papa Francisco

Luego, Belén contó que estaba pensando en independizarse, a lo que el mecánico saltó preguntando "¿qué quieres? ¿montarte un picadero?". "No me gustas esas cosas", respondió ella.

Minutos después, él la volvió a dejar a cuadros: "Entre tías, sois asquerosas. Sois muy malas. Os ponéis verdes entre vosotras". "No lo he entendido. Será porque nos enrrollamos con pavos, pero yo también pongo verde a los chicos".

No contento con esto, Julián preguntó con cuántos chicos había estado Belén. "No llega a cinco", contestó ella a lo que él afirmó que era "una pajarilla": "Tienes cara de niña buena, pero luego eres una diablilla y una pecadora".

Belén no quiso tener una segunda cita con Julián en 'First Dates'

En la decisión final, Julián se frotaba las manos tras reconocer a su amigo por teléfono que estaba "buena". Sin embargo, se llevó un chasco porque Belén no quiso tener otra cita: "Físicamente no me ha llamado la atención y tampoco ha habido esa química. Además, su manera de pensar es más tradicional que la mía y creo que no congeniaríamos".

Así las cosas, él reculó quedando en ridículo total: "Yo tampoco tendría una segunda cita porque en temas amorosos somos un poco distintos. Ella es más liberal. Está empezando en esto del amor":