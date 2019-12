Mariló Montero: "Iglesias no encarnaría el gobierno del insomnio, sino el gobierno de la bomba atómica" Ecoteuve.es 16/12/2019 - 15:38 0 Comentarios

"Inés Arrimadas debería ser presidenta; Cayetana también me gusta", dice la periodista

Mariló Montero cree que Inés Arrimadas "debería" ser presidenta del Gobierno. "Pero, además, inmediatamente", dice en una entrevista. "Es la única que tiene talla de presidenta. Los demás, no".

"Cayetana también me gusta. La tienen muy callada. No entiendo por qué a los partidos les dan miedo las opiniones valientes y desacomplejadas", comenta la presentadora en El Español.

Mariló Montero hace un repaso a la actualidad política justo en el momento en que ha vuelto a la televisión con el debate 5C, en Canal Sur.

La presentadora cree que Pedro Sánchez es "peor [presidente] que Zapatero". "Lo de Sánchez está rebasando cualquier límite Es el peor de la democracia española. Sin duda", dice. Sobre Pablo Casado dice que "no lo veo como presidente Pero, ¿a quién tenemos? Bueno, imagino que Felipe González también sería un pollino cuando llegó y que se hizo hombre en la presidencia. No lo sé. Yo veo mucho más presidenta a Inés Arrimadas".



Lea también: Mariló Montero cuenta a Toñi Moreno su dramática historia familiar

Sobre Santiago Abascal reconoce que "genera dudas a la comunicad LGTBI" y critica su postura con las armas. "Tienen algunos planteamientos extremos. Otros, no. Por ejemplo, me parece bien lo de las clases de caza en los colegios". De Vox dice que es "tan ultra derecha como la ultra izquierda".

Es especialmente crítica con Pablo Iglesias, el líder de Podemos que hace años protagonizó una polémica cuando se filtró una conversación en la que decía que la "azotaría hasta que sangre". "Que se acuerden las mujeres que le votan y que luego critican a otros por decir cosas menores", comenta.

"Es un incoherente", dice sobre el líder de Podemos y la polémica de su casa en Galapagar. "Me acuerdo de cuando presumía de su pisito en Vallecas. Tiene la caradura de decir que es porque los niños necesitan espacio. ¿Y toda la gente que le vota? ¡Se ríe en su cara! ¿Podemos es una secta en la que todos viven hipnotizados? Los demás también tendremos derecho entonces a que no nos linchen ni hagan escraches, ¿no? Iglesias no encarnaría el gobierno del insomnio, sino el gobierno de la bomba atómica".