Todos contra Hugo Molina, el gran favorito para ganar la quinta edición de 'Got Talent'

Telecinco emite esta noche, desde las 22.00, la gran final de Got Talent en una cita que pondrá broche de oro a la edición con mejor cuota de pantalla de la historia del formato en Mediaset. El programa se ha sabido sobreponer al baile de sillas en la mesa del jurado, que ha funcionado a la perfección tras la llegada de Dani Martínez en sustitución de Eva Isanta.

El talent encontró también desde el principio un fenómeno viral que lo colocó enseguida en boca de todo el mundo: Hugo Molina. El niño del tambor es el gran favorito para llevarse la victoria después de que dejara al jurado y público boquiabierto desde la primera gala de audiciones.

Lea también: Tremendo susto en la semifinal de Got Talent: un concursante a punto de morir tras perder el conocimiento

El pequeño, de tan solo dos años, llegó al escenario de Got Talent desde Huelva para interpretar una marcha de procesión con un ritmo y destreza impropia de alguien de su corta edad. Hugo obtuvo los cuatro síes del jurado que le otorgaron el pase a una semifinal en la que volvió a dejar en shock a todos con otra increíble atuación. En esta ocasión, acompañado de la Agrupación Musical Ciudad de Móstoles.

Risto Mejide y compañía decidieron darle a Hugo Molina el 'pase de oro' a la gran final: "Esto no lo había visto nunca y tengo la sensación de que no lo volveremos a ver", señaló el publicista al pequeño, convertido ya en toda una estrella. En especial en su tierra, Huelva, donde fue el encargado de 'apadrinar' el encendido navideño de la ciudad.

Hugo llega así a la final de Got Talent como el gran rival a batir en una noche en la que la decisión del ganador volverá a estar en manos del público. Para conseguirlo, el onubense deberá imponerse al artista de pol dance Hermes Pompa, el bailarín Pitu, los acróbatas Estrella y Leví, la bailaora Triana 'La Canela', el ilusionista Keiichi Iwasaki, el mago Blake, el cantante Ismailah, la artista Chiara, el grupo Da Rupublik y el adivino Magodelucass.

???? Pitu.

? "Has dado una lección a todos los que te dijeron que no podías y que no valías"

????? Revive su ACTUACIÓN en SEMIFINALES: https://t.co/YjJo7eAFMR pic.twitter.com/PxLvQrE5On