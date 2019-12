Así fue el último reportaje de Susi Caramelo en 'Las que faltaban': momentos inéditos y tres deseos Ecoteuve.es 16/12/2019 - 11:42 0 Comentarios

La humorista se despidió de la pantalla a la espera de nuevo proyecto en Movistar+

Movistar+ echó este domingo el cierre a Las que faltaban, el programa con el que la plataforma pretendía dar visibilidad a una gran multitud de humoristas femeninas que hasta ahora no habían encontrado su hueco en la televisión. El espacio se despidió entonando algún discurso reivindicativo y recordando los mejores momentos de la corta historia del formato.

"Hemos hablado de la brecha salarial, de periodismo machista, de que los chiringuitos feministas no existen, de que la conciliación tampoco existe... al final hemos hecho humor con cosas que no se está haciendo por ahí fuera. Por eso es importante que haya cómicas porque sino hay chistes que se quedan sin hacer y gente que se queda sin reírse, en concreto, la mitad de la población. A lo mejor lo que nos hace falta no es una buena polla sino un buen chiste", defendió Nerea Pérez de las Heras.

Por su parte, Susi Caramelo, la gran revelación de la temporada, dio paso a su última pieza para el programa. En esta ocasión no se trataba de un nuevo reportaje, sino de una recopilación de momentos inéditos de todos sus trabajos para el programa de #0. Todo ello, a la espera de que Movistar+ decida cuál es su nuevo destino en la plataforma en su estrategia de convertirla en la nueva estrella de su parrilla.

"Estoy un poco entristecida, hemos llegado al final. Han sido unos meses muy guays, os agradezco que hayáis hecho aflorar la reportera que hay en mí", agradeció la catalana, que pidió tres deseos: "Los homenajes en vida", "Pedro, sí quiero" y "espero que mis tetas se mantengan siempre igual que en vuestro recuerdo".