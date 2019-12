Alfredo Duro y Carme Barceló, de 'El chiringuito' a 'La Sexta Noche': "¡A mí nadie me llama fascista!" Ecoteuve.es 11:44 - 16/12/2019 0 Comentarios

El tertuliano protagonizó un acalorado discurso sobre el Clásico del miércoles

Alfredo Duro y Carme Barceló, habituales rostros de El chiringuito de Pedrerol, se pasaron a La Sexta Noche por un día. Los colaboradores deportivos fueron invitados al programa de Iñaki López para hablar sobre la polémica que envuelve al Clásico Barça-Madrid de este miércoles 18.

El riesgo del encuentro es máximo debido al chantaje que ha hecho Tsunami Democràtic a la institución culé para que el "partido se juegue con normalidad". Además, según la plataforma, están inscritas 18.000 personas para una movilización antes del choque.

Lea también: Alfredo Duro ('El chiringuito'): "Pedrerol es un adelantado; ha sabido ver cosas antes que nadie"

Duro dejó su huella en el programa de debate político con su acalorado discurso, además de su peculiar estilismo: "El Real Madrid se debe tomar en serio esta fiesta. En el momento que se altere el normal desarrollo juego de un partido de fútbol, esto es desde que se llega a Barcelona, media vuelta y pa´casa".

"La gente que nos debe representar en ciertos organismos no ha estado a la altura porque el partido se podría haber jugado en octubre en mejores condiciones", continuó. "Aquí han entrado historias divertídisimas. Sit And Talk. Mentira. No quieren sentarse y hablar. Se ha puesto Pedro Sánchez a hablar con Esquerra Republicana y al día siguiente, su sede central, con pintadas de Tsunamic, de los CDR o de los marcianos de plutón".

Duro acabó su speech con una "cosa muy seria". "A mí en ese campo se me ha llamado fascista. A mí, a mí, como ciudadano español. Fascista. No nos riamos de estas cosas", dijo alterado. "¡No le aguanto a nadie que me llamen fascista! ¿De qué me vas a llamar a mí fascista por ser español en el Camp Nou? ¿De qué?".