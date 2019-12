Adara, contra Tárrega en 'GH VIP': "Cristina, Lucía, o como te llames, ¿crees que soy tan tonta?" Ecoteuve.es 16/12/2019 - 11:04 0 Comentarios

La concursante y la tertuliana viven un gran rifirrafe en el debate del reality

Gran Hermano VIP sometió este domingo a sus tres finalistas a un 'debate electoral' en el que acabaron enfrentándose a las preguntas lanzadas desde plató por los colaboradores del reality de Telecinco. Y segundos después de la gran bronca que protagonizaron Alba Carrillo y Miguel Frigenti, Adara y Cristina Tárrega vivieron un fuerte rifirrafe que obligó a Jordi González a intervenir.

"¿Tú crees que nos podemos creer que en 20 años que lleva Gran Hermano, tú pensaste que no había cámaras y que en ningún momento nos hemos dado cuenta de la conversación con Joao?", empezó diciendo la tertuliana en alusión a las conversaciones en las que la madrileña confesaba al vidente sus sentimientos hacia Hugo y Gianmarco cuando creía que nadie la escuchaba.

"¿De verdad piensas, Adarita, que podemos creer que eres tan inocente? Que a lo mejor sí lo eres y eres como Winnie the Pooh con la miel", concluyó la valenciana ante la carcajada irónica de la concursante. "A ver, Cristina, Lucía o como te llames, ¿tú crees que soy tan tonta?", respondió enfadada Adara en una confusión que hizo explotar a Tárrega. "Me llamo Cristina, llevo unos añitos ya en la tele. No me llamo Lucía, que me habría encantado", replicó la colaboradora.

Cristina Tárrega y Adara se enzarzan en directo

"Yo te he tratado con cariño y te pido que tú me respondas con el mismo respeto con el que yo te estoy preguntando", insistió al tiempo que pedía a la finalista que a ella no le hablara "como a Hugo". "Hay momentos en los que, no solamente yo, sino también muchos de mis compañeros, hemos pensado que había momentos en los que no se estaba grabando", respondió finalmente Adara.

"Perfecto. Pues esa era la pregunta, no hace falta que me llames ni Lucía, ni Pepi, ni Bom y otras chicas del montón", replicó Tárrega a la que la exazafata reprochó que la llamara "Adarita". "Adarita es una forma cariñosa, pero no debes de estar acostumbrada al cariño. Yo te lo he intentado dar", se defendió la tertuliana. "Sí, sí, mucho cariño. Besos, Lucía", concluyó con sorna la concursante desde Guadalix."Hasta luego, Encarna. Cómete otro día la empanadilla con Gianmarco", contraatacó Tárrega. "Cómete unos cereales, guapa, que creo que te hacen falta. Un poquito de humor", sentenció la concursante.