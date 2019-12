El momento más surrealista de 'Viva la vida' que provocó el ataque de risa de Emma García: "¡La ce, dame la ce!" Ecoteuve.es 11:01 - 16/12/2019 0 Comentarios

Desternillante llamada de una espectadora que no entendió la mecánica del concurso del programa

Emma García se vio en un desternillante aprieto en los momentos finales de Viva la vida este domingo. La culpa la tuvo Carmen, la afortunada señora que entró en directo para participar en el sorteo que celebra el programa durante las Navidades.

El concurso no tiene mucha dificultad: los espectadores deben elegir una letra del panel con las letras de Viva la vida. Detrás de ellas, hay premios que van desde los 1.000 a los 6.000 euros. Sin embargo, Carmen se hizo un lío monumental y no entendió nada.

La mujer pidió destapar "la letra mía, que yo me llamo Carmen, la 'c' o si no, el 13", a lo que García corrigió e intentó que diera otra respuesta: "Carmen, no me líes, que no hay 'c'. Yo te explico, tenemos las letras de Viva la vida y tienes que elegir una".

"Sí, sí, lo veo todos los domingos", espetó la señora, que insistió: "La 'c' no tienes, ¿no? Pues dame el 13". A partir de aquí, Carmen entró en bucle y a la presentadora le dio la risa al mismo tiempo que los títulos de crédito en la parte inferior de la pantalla avisaban del inminente final de la emisión.

"Mira...Yo pospongo este concurso para otro día... Intentaremos solucionarlo otro día. Gracias, hasta mañana Carmen, cariño...", se despidió Emma intentando controlar la risa.