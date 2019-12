Alba Carrillo llama "cometripas" a Frigenti y amenaza con no volver a 'Ya es mediodía' si él continúa en el programa Ecoteuve.es 16/12/2019 - 10:39 0 Comentarios

La concursante de 'GH VIP' estalla contra el colaborador: "Muerto de hambre, golfo, cerdo"

Alba Carrillo estalló contra el Miguel Frigenti después de que el colaborador le plantease una pregunta en el último debate antes de la gran final de GH VIP. Carrillo ya había criticado con anterioridad, en la casa de Guadalix, a su compañero de Ya es mediodía. Incluso, había pedido su despido del programa que presenta Sonsoles Ónega en Telecinco. Ahora, amenaza con irse ella del espacio si Frigenti continúa en él.

Frigenti preguntó a Alba Carrillo si se consideraba merecedora de ganar un pprograma en el que había estado un "mes y medio en la cama, quejándote, e incluso has criticado a este programa".

"¿Contesto?", preguntó Carrillo. "Sí", le respondió Frigenti. "Vale, creía que me lo iba a decir Jordi, pero ya veo que vas escalando posiciones y ahora ya aparte de colaborador, eres presentador". La tensión entre ambos era máxima. El colaborador también le pidió que respondiese sin "hablar de mi vida ni mi familia, porque yo no estoy en el concurso". Frigenti se refería a todas las veces que Alba había hablado de él en Guadalix.

"Por temas de mi vida personal que a ti no te voy a exponer, pasé la primera parte del concurso muy triste. Igual el tema de los sentimientos tú no lo tratas mucho", comenzó Alba Carrillo, que más tarde aseguró que había sufrido "depresión". "Yo no tengo que decir lo que tengo que hacer o lo que he hecho o no en este concurso, porque ya se ha visto. Lo que está claro es que tú me acusas de que mi concurso era decepcionante y estoy aquí, en la final de GH"."Por supuesto que dije cosas que no tenía que decir y he perdido perdón, porque no me da vergüenza", añadió.

"A ver si me pides perdón a mí por hablar de mi familia, por llamarme muerto de hambre, que no sé quién te crees que eres", contestó Frigenti. Carrillo negó haberle llamado "muerto de hambre" y aseguró que "tengo muchas más cosas que explicarte, no te preocupes, y lo haré cuando yo esté en mi casa, duerma en mi casa y abrace a mi gente como haces tú, no cuando esté aquí en inferioridad de condiciones", prosiguió Carrillo. "Una cosa es lo que yo escriba y otra cosa es lo que tú interpretes", continuó la exmodelo. "Eso no lo has escrito, lo has dicho. Y te pondrán las imágenes cuando salgas y quedarás a la altura del betún", respondió Frigenti. "Vas a quedar tú a la altura del betún por otras tantas cosas que te voy a referir", replicó ella. "La que lleva quedando a la altura del betún tres meses has sido tú, que has hecho una mierda de concurso", espetó Miguel.



"Quedas retratado. Eres un excelente colaborador y periodista, que no sabes nada, ni de la vida política del país, que nos reímos mucho de ti en las reuniones de Ya es mediodía", añadió la concursante. "Yo no voy a ser como tú, no voy a hablar las cosas que dices en las reuniones, porque a diferencia de ti soy un buen compañero", comentó Frigenti ante las palabras de la finalista.

Alba Carrillo, a Frigenti: "Golfo, cerdo, cometripas"

Cuando acabó la discusión de Alba y Frigenti, la pelea continuó en plató, esta vez con Lucía Pariente, la madre de Carrillo.

Pero en la casa de GH también se siguió hablando del tema y Alba comenzó a hacer comentarios sobre el colaborador. "Muerto de hambre... Si digo lo que pienso, eso se queda corto. Cometripas, que eres un cometripas. No tiene ni puta idea de mi vida y saca de contexto una cosa que dije a mi madre... Una persona que solo le importa si tiene granos. Vete a la mierda, que hay personas que tenemos que sacar adelante muchas cosas y apretar mucho el culo", dijo Carrillo.

"Me tiene hasta los cojones. Desde luego, no voy a volver a Ya es mediodía si está él trabajando. Van a tener la primera. Lo que no entiendo es que se excedan en las cosas y le den más protagonismo del que tiene que tener este señor", comentó mientras sus compañeras escuchaban. "Qué golfo y qué cerdo. Que me dejen preparármelo, que se va a cagar. Este no sabe, se cree que está jugando a los legos".