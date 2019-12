Frank Cuesta da a entender que vuelve a tener cáncer Ecoteuve.es 10:24 - 16/12/2019 0 Comentarios

El herpetólogo aclara su calvicie ante el revuelo formado: "He estado un tiempo malo"

El herpetólogo de DMAX, que ya sufrió un cáncer en 2015, es optimista: "Hay que pelearse con todo"

Frank Cuesta podría volver a tener cáncer. La alarma saltó entre sus seguidores por sus últimos vídeos subidos en YouTube en las que se ve al aventurero de DMAX sin pelo.

Tal ha sido el revuelo formado que el herpetólogo se ha visto obligado a dar explicaciones y, aunque no lo confirma, sus palabras sí dejan entrever que ha vuelto a recaer en la enfermedad: "Muchos me estáis preguntando por qué no tengo pelo. He estado malo durante un tiempo, y por la medicina que me han dado, pues se te cae el pelo de todo el cuerpo".

El aventurero, que ya padeció un cáncer en 2015, tranquilizó a todos sus fans con un mensaje de optimismo: "Estoy bien, estoy bastante mejor. Está todo bien, hay que pelearse con todo y tirar para adelante".

Pese a ello, a Frank Cuesta no le falta el sentido del humor al definirse así en otro vídeo: "Crocus guarris pelatus es un bicho diferente. Algunos lo confundiréis con el Crocus guarris guarris, el original. Este bicho es el mismo que el original pero se le ha caído el pelo, y como se le ha caído le pelo está muy feo.

"Pero tiene una característica: tiene cosas muy parecidas al original. A los dos les gusta tocar los cojones a los animales y a los dos les gusta tocar los cojones en las redes sociales", termina diciendo.