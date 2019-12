El distanciamiento de Carmen Borrego y Carlota Corredera: "Hay un cambio importante en nuestra relación" Ecoteuve.es 16/12/2019 - 9:57 0 Comentarios

La presentadora y la colaboradora hablaron de su distanciamiento en 'Viva la vida'

Hacía mucho que Carmen Borrego no coincidía con Carlota Corredera en un plató de televisión. Hasta este domingo. La presentadora de Sálvame acudió a Viva la vida para promocionar su libro Hablemos de nosotras y allí se reencontró con la colaboradora. Las dos rindieron cuentas pendientes.

"He tenido, hablo en pasado, una relación excelente con Terelu, Teresa y Carmen. Ahora es verdad que no tenemos una relación fluida que no significa que tengamos una mala relación", afirmó Carlota haciendo referencia después a unas declaraciones de Terelu en las que dijo que "no había estado pendiente de ella".

"Yo lo entendí como que al principio de dejar Sálvame estaba más pendiente que ahora", contó Carlota. "Es verdad que en el cumpleaños de Belén [Esteban] no fue especialmente cariñosa, pero yo soy muy respetuosa con los tiempos de la gente y creo que si ella quiere marcar distancias tendrá sus razones".

"Tengo la conciencia muy tranquila y creo que soy buena compañera y he sido una buena amiga cuando lo han necesitado", continuó Corredera visiblemente emocionada. "A veces se nos mete a todos en un mismo saco y cada uno tenemos nuestra responsabilidad. No me gusta que me metan en ningún grupo, yo soy Carlota Corredera".

Carmen Borrego, a Carlota: "No sé si he hecho algo que te ha molestado"

Carmen Borrego quiso aclarar después que ella no tiene nada en contra de la presentadora porque le "debe mucho". "Nunca he tenido alguna relación con ella. Si yo estoy sentada aquí es gracias a dos personas: a Raúl Prieto y a Carlota Corredera", señaló.

Pese a ello, la colaboradora sí que ha visto "un cambio importante en nuestra relación". "No sé si ha hecho algo que te ha molestado, me gustaría que me lo dijeras y por qué ese cambio", afirmó. Finalmente, después de que Emma entrase por medio alegando una "falta de comunicación", ambas sellaron la paz con un beso.