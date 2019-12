Jordi González frena a Alba Carrillo en su confesión en 'GH VIP' más íntima: "He tenido depresión" Ecoteuve.es 16/12/2019 - 9:06 0 Comentarios

"¿De verdad quieres hablar de un tema de salud?", le preguntó el presentador

Alba Carrillo ha vivido un GH VIP dividido en dos partes, una primera en la que se mostró pasiva y crítica con el reality, y otra en la que ha sido más protagonista y divertida.

Muchas de las críticas que ha recibido han sido por esos comienzos. "Te has pasado todo el concurso durmiendo y acostada", le dijeron en un tuit que leyó durante el debate del reality de este domingo.

"Mira, lo voy a decir. Yo tuve una depresión. Han tenido que darme aquí mayor... Es que quiero explicarlo porque no me he tirado todo el tiempo dormida y acostada. Quiero decirlo porque me hace mucho daño que me digan eso", comentó Alba Carrillo a Jordi González.



"¿De verdad quieres hablar de un tema de salud?", preguntó el presentador, sabedor de que era un tema privado del que luego podría arrepentirse. "Va en contra mía, pero es que me hace daño que me digan que me he tirado el programa dormida. Intento irme por la tangente cuando me lo dicen. He estado muy triste, lo sabe la psiquiatra...", continuó la presentadora.

"Está bien, Alba", intentó tranquilizarla Jordi González. "Tengo muchas cosas que no son del concurso", explicó ella. "Pues si no son del concurso no vamos a hablar de ellas", continuó el presentador. "Me joroba porque han pasado cosas que no puedo explicar". "Pues no lo hagas, tranquila. Todo está bien. Tu cosas son tus cosas, no tienes que socializarlas", zanjó Jordi González.