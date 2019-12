Terelu relata las duras amenazas que recibió de un anónimo: "Me dijo que le meterían en la cárcel pero que merecería la pena" Ecoteuve.es 15/12/2019 - 13:51 0 Comentarios

La colaboradora se abre y cuenta su experiencia a sus compañeros de 'Viva la vida'

Terelu Campos narró en Viva la vida uno de los capítulos más angustiosos que ha vivido. Durante la entrega del pasado sábado, los colaboradores hablaron sobre las amenazas que están recibiendo Irene Rosales y Kiko Rivera. Asimismo, la tertuliana aprovechó para desvelar el episodio al que tuvo que hacer frente.

"Yo he vivido amenazas telefónicamente y fue durante varios años", comenzó la hija mayor de María Teresa Campos. Además, detalló el lugar de donde procedían los mensajes: "Eran escritos a través de dos cabinas telefónicas situadas en sitios diferentes de Madrid"

"No llegaron a coger a esa persona porque cuando me llamaba la policía me dijo que no cogiera el teléfono. Me dijeron que los avisase por si los podían coger a tiempo", expresó Terelu ante la atenta mirada de todos sus compañeros.

Los mensajes a los que hizo frente Terelu Campos

La que fuera presentadora de Con T de tarde, desveló el contenido de los mensajes: "Me amenazó que me iba a violar y que me iba a esperar en las puerta de Telecinco para hacerlo" y añadió que "me dijo que lo meterían en la cárcel pero que le merecería la pena".

Por último, Campos narró el final de tres años ininterrumpidos de amenazas: "Un día me armé de valor, le cogí el teléfono y le dije que 'te sorprendería saber que sé quién eres y no volvió a hacerlo'".