Hugo Sierra confirma que su hijo no recibirá a Adara en la final de 'GH VIP': "Se puede coger un avión"

El uruguayo se ha sentando en 'Sábado Deluxe' para hacer pública su decisión

La sonada noche de pasión entre Adara y Gianmarco está dando mucho que hablar. Hugo Sierra, exnovio de la concursante, se ha sentado en Sábado Deluxe para contar cómo ha vivido los besos entre la concursante y el italiano y para esclarecer todos los rumores sobre si el hijo que tiene con la joven irá a las inmediaciones de Mediaset en la final.

El uruguayo ha confirmado que su relación con Adara está rota y que no quiere retomarla tras los últimos acontecimientos en Guadalix. Hugo Sierra quiere que el noviazgo termine de la mejor forma posible por el hijo que tienen común. Sin embargo, ha comunicado públicamente que el pequeño no estará en Telecinco para recibir a la finalista.

"Al día siguiente se puede coger un avión con su padre e ir a ver al bebé. No pasa nada", ha manifestado el ganador de GH Revolution. De este modo, el uruguayo hace caso omiso a la petición que hizo la madre de la concursante desde el plató de Viva la vida.

"Que traiga a la personita que compartimos todos y al que queremos todos muchísimo", pidió la abuela del niño. Sin embargo, y aunque han tenido varias conversaciones para llegar a un acuerdo, Hugo no ha cedido y Adara no verá a su hijo a no ser que ponga rumbo a Mallorca.