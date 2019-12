La tauromaquia destroza una cita en 'First Dates': "No me caes bien" Ecoteuve.es 15/12/2019 - 12:17 0 Comentarios

Zaida y Kevin acudieron al dating show presentado por Carlos Sobera

First Dates abrió las puertas un día más para recibir a una docena de solteros dispuestos a buscar el amor. Entre ellos, destacó la cita de Zaida y Kevin que se truncó desde el momento en el que el joven expresó que le gusta la tauromaquia.

En un principio, los comensales estaban disfrutando de la velada. No obstante, cuando hablaron de sus gustos, Kevin manifestó que "le encanta viajar" y que "he estado en las vaquillas de Teruel". "No, eso no. Fatal. No. En contra. No. Ya no me caes bien. No. Los toros no, tío", exclamó ella nada más escuchar las palabras de su cita.

La insalvable cita de Zaida y Kevin

"Hace dos semanas me hice de la peña taurina de mi pueblo y este fin de semana tenemos vaquillas en el pueblo", prosiguió el joven mostrando su pasión por la tauromaquia. Asimismo, Zaida manifestó en el confesionario que ""no me gusta maltratar a los animales y encima está metido en una peña de toros. Es ilógico. No, conmigo nada"

Además, la joven intentó concienciar a Kevin argumentando que "son animales tío, no está bien eso" y añadió que "no lo respeto" tras el comentario del comensal en el que aseguraba que él podía llegar a entender a la gente que está contra la tauromaquia.