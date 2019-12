La quedada para apoyar a Adara en 'GH VIP' obliga a la Policia a intervenir y desalojar Callao Ecoteuve.es 15/12/2019 - 11:13 0 Comentarios

Sofía Suescun y Miguel Frigenti, las caras visibles de la concentración en Madrid

Con motivo de la final de la séptima edición GH VIP, los acérrimos de las finalistas se han concentrado en distintos puntos de España para mostrarles su apoyo. En las de Mila Ximénez y Alba Carrillo hubo mucha gente pero nada que ver con lo que se vivió ayer en Callao.

Los seguidores de Adara consiguieron batir las quedadas de las otras dos finalistas ya que abarrotaron la plaza madrileña y la Policia tuvo que intervenir para desalojarlos. Además, gran parte de los allí presentes llevaban globos morados y pancartas bajo el lema "Madre mía, esta vez es la mía" o "Adara ganadora".

Sofía Suescun, la estrella de la quedada adarista

Cuando la Policia intervino todos quisieron movilizarse hasta la Puerta del Sol para seguir con la quedada. No obstante, la multitud fue disipándose ya que había personas que fueron hasta allí y otros que pusieron rumbo a la plaza de la Luna. "Me estoy cabreando, he bajado y subido dos veces de Callao o Sol y de Sol a Callao y nada, y ningún medio oficial es capaz de decir dónde estáis", expresó un usuario de Twitter.

Además, en la concentración había caras conocidas como es el caso de Miguel Frigenti y Sofía Suescun. Los jóvenes acudieron hasta el centro de Madrid para mostrar su apoyo a la concursante y hacer campaña para que se alce con la victoria.