Tremendo susto en la semifinal de 'Got Talent': un concursante a punto de morir tras perder el conocimiento Ecoteuve.es 14/12/2019 - 13:28 0 Comentarios

Pedro Volta tenía que escapar de un cubo lleno de agua y con candados

Got Talent vivió un gran susto durante la emisión de su cuarta semifinal. Durante una de sus actuaciones, Pedro Volta perdió el conocimiento. Asimismo, el concursante fue atendido por el equipo médico.

Pedro Volta decidió repetir un número con el que ya había protagonizado un angustioso momento. El concursante tenía que escapar de un cubo lleno de agua mientras se quitaba una camisa de fuerza y abría los candados que cerraban la parte superior del mismo.

Lea también: La sorprendente confesión de Belén Rueda en 'Que Lo Sepas!': "Me gasté mi primer sueldo en donuts"

Antes de comenzar la actuación, Volta recordó a los miembros del jurado que hace un año estuvo "cuatro minutos en parada cardiorespiratoria" tras realizar el número. Del mismo modo, el concursante tuvo que ser atendido tras sufrir un sincope al terminar la prueba.

Cuando llevaba casi dos minutos bajo el agua y a punto de conseguirlo, el joven perdió el conocimiento. Rápidamente, Santi Millán llamó al equipo médico para que lo atendiesen: "Entrad, que ha perdido el conocimiento".

Las primeras palabras de Pedro Volta tras el sincope

Pedro Volta se recuperó y el presentador del programa argumentó que "ha sufrido un síncope que sufren muchas personas que hacen apnea. Tardan poco en recuperarse, pero realmente es angustioso".

Tras estas palabras, el concursante quiso tranquilizar a los allí presentes: "Todo estaba controlado, no os preocupéis. No me juego la vida en este caso porque tengo un gran equipo de profesionales. Hemos trabajado dos meses en la parte de entrenamiento".