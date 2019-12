Lydia Lozano desvela las duras secuelas que sufrió tras un accidente de tráfico: "Tuve la espalda partida en tres" Ecoteuve.es 14/12/2019 - 12:20 2 Comentarios

La colaboradora se enfrenta a Kiko Hernández tras una broma de mal gusto

Lydia Lozano no ha vivido su mejor tarde en Sálvame. Una vez más, la colaboradora se ha enfrentado a Kiko Hernández tras una broma de mal gusto. El tertuliano ha hecho un chiste cuya destinataria era la periodista, a quién no le ha hecho gracia ya que trataba sobre un accidente que tuvo años atrás.

Minutos más tarde, tanto Kiko Hernández como Belén Esteban se han disculpado tras ver la reacción de su compañera. No obstante, las palabras de perdón no han servido a Lydia Lozano que ha arremetido contra el ex concursante de GH 3: "¿Cuántas veces te has disculpado de reírte de un problema que tuve con un accidente de tráfico?".

Lydia Lozano asegura que se quemó "la mitad cara"

"Pues una vez más, si es que no me cuesta pedir disculpas", ha respondido Hernández y añadía que "yo no me río de un accidente de coche, que siempre lo llevas a lo trágico". Ha sido en ese momento cuando Lozano ha desvelado las secuelas que le dejó el accidente de tráfico que sufrió.

"Tuve la espalda partida en tres y estuve nueve meses escayolada", ha manifestado la periodista y ha añadido que "tengo un brazo más corto que el otro por el accidente". Además, la colaboradora ha manifestado que "la mitad de la cara se quemó"