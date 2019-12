'Todo es Mentira' dice que el boicot de los productores turcos a Can Yaman es una 'fake news' Ecoteuve.es 19:50 - 13/12/2019 0 Comentarios

Habían lapidado al actor por una presunta conversación con Javier Bardem

El encuentro de Can Yaman con Javier Bardem durante su visita a España ha desatado una oleada de titulares afirmando que los productores turcos estaban boicoteando al actor al estar cancelando sus próximos proyectos.

Todo es mentira, el programa de Risto Mejide, ha indagado sobre esto. Las especulaciones apuntaban a un presunto malestar porque el intérprete hablara con el español sobre las condiciones laborales de los actores en Turquía, donde no reciben dinero por derechos de autor si las series en las que trabajan se exportan.

Pero parece ser que esto no fue lo que ocurrió. Resulta que Can Yaman hizo una entrevista con Violeta Mangriñán para MYHYV y a los medios de su país no les gustó nada el flirteo con la exconcursante de Supervivientes.

Así las cosas, el formato de Risto se ha remitido al productor de la serie que iba a rodar Yaman: su grabación fue pospuesta por "problemas de guion" hasta el próximo mes de septiembre, algo entendible dado a que el actor hará en 2020 el servicio militar obligatorio, lo que supondrá un pequeño parón en su carrera.