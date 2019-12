Chicote estalla ante la espantada de un cocinero: "¡Idos a tomar por culo!" Ecoteuve.es 13/12/2019 - 12:07 0 Comentarios

El presentador de 'Pesadilla en la cocina' se enfrentó a un chef italiano

Pesadilla en la cocina se desplazó este jueves a Valencia para ayudar a los San Filippo, una familia italiana que a pesar de haber tenido éxito en el pasado con su restaurante, en los últimos tiempos ha visto como el negocio se ha hundido por la falta de identidad de sus platos y al ego de Salvo, el cocinero e hijo mayor de los dueños.

Desde que puso un pie en el local, Chicote palpó la tensión entre el joven siciliano y su padre, Piero, por demostrar quién de los dos es mejor entre fogones. "Me está poniendo en un punto que si su padre no le tira la sartén igual se la tiro yo", dijo el presentador a las cámaras de La Sexta en mitad de una trifulca.

En un momento dado, Salvo abandonó de malas maneras la cocina en mitad de un servicio: "¡Idos a tomar por culo!", gritó a sus padres y a Chicote, que no dudó en salir tras él. "Yo me piro a mi puta casa. Trabajad vosotros", añadió antes de dar un portazo.

Chicote, a Salvo: "Eres un tío inaguantable"

Finalmente, Chicote se encontró a Salvo en la calle y no dudó en dejarle las cosas claras: "¿Cómo tienes los santos cojones de decir que no aguantas tú cuando tú eres un tío inaguantable?", empezó diciéndole al chef, que se llamaba a sí mismo "chico de oro".

"Tratas a la gente como el culo, insultas a tu padre, a tu madre, a tu hermano y a tu hermana. Les llamas tontos, idiotas, les mandas a tomar por culo ¿y te permites el lujazo de decir que eres un chico de oro? ¿Quién cojones querría tenerte cerca? Nadie...", le soltó Chicote enfurecido. "No sé de qué cojones quieres vivir pero del trabajo ya te digo yo que con esta actitud no, ¿eh? Tanta chulería no es cosa buena", concluyó el presentador antes de retomar el servicio.