Anabel Pantoja explota contra Kiko Hernández por llamarla "hámster" en 'Sálvame': "Iba con mala leche" Ecoteuve.es 13/12/2019 - 11:38 0 Comentarios

El colaborador se burló de los retoques estéticos de su compañera de 'Sálvame'

Anabel Pantoja se cogió un rebote monumental después de que Kiko Hernández se mofara de ella llamándola "hámster" por los retoques estéticos que se ha hecho en la cara para eliminar las señales de su pérdida de peso.

"Me sorprendió que Mila reconociera a Anabel porque con lo que se ha puesto aquí [señalándose a los pómulos] parece un hámster", dijo Kiko haciendo saltar a la 'jefa de campaña' de Ximénez: "¿Pero tú te has visto?".

Lea también: Nuria Roca desvela a Pablo Motos el desastroso retoque estético que se ha hecho: "Me dolió muchísimo"

Tal fue el mosqueo de Anabel que se levantó de la silla y abandonó el plató: "A mí Kiko no me llama ni hámster ni hámstar ni cobaya ni rata. Yo no le insulto. Cada uno hace lo que le da la gana con su cuerpo. Kiko que opine del corazón o de lo que quiera, pero del físico, precisamente él, no". "Iba con mala leche", señaló.

Kiko continuó con su burla metiéndose pasteles en la boca para tratar de hinchar sus pómulos y, afortunadamente, todo acabó bien. "Me están provocando ansiedad porque yo estaba muy tranquila y no me he metido con nadie", afirmó ella. "Te pido perdón y retiro lo del hámster", zanjó Hernández con un beso.