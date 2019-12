Un comensal planta a su cita de 'First Dates' y se va en plena cena: "Me he sentido anulado" Ecoteuve.es 13/12/2019 - 11:17 0 Comentarios

Sergio se sintió molesto cuando Jboo quiso ser "directa": "Eres un poco soso"

José y Sergio protagonizaron una desastrosa cita en First Dates este jueves. La cosa pintaba fea desde el principio porque sus primeras impresiones no fueron buenas y la cena confirmó que no tenían nada que ver.

José explicó que le llamaba Jboo por "la jota de mi nombre y el 'boo' porque siempre he sido una bomba, soy muy explosiva". Sergio afirmó ser "muy fan" de Lady Gaga "como buen maricón que soy, es el altar de la vida. Y por mis raíces españolas, aunque sea contradictorio, me gusta Pastora Soler.

Jboo no disimuló su disgusto al ver a su cita: "Me he quedado muerta. No sé si se habrá notado, he intentado disimular mi disgusto porque es de maleducada. No soy mala persona, pero no me ha gustado nada".

Entre plato y plato, hablaron de muchos temas, pero en ninguno coincidieron. Casi al final, Sergio preguntó: "¿Estás pasivo?". "Yo siempre soy pasiva", respondió el madrileño. Luego, Jboo fue rotundo y acabó enfadando a su pareja: "Eres un poco soso".

Poniendo la excusa de ir al baño, Sergio se levantó y abandonó el comedor. "No puedo, no buscamos lo mismo. Lo he intentado, pero me he sentido bastante anulado, no he conseguido ser yo mismo", señaló decepcionado a Carlos Sobera. "Es que el chico era un poco aburrido y se lo he dicho. Una es directa ante todo", alegó Jboo.