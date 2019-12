Nuria Roca desvela a Pablo Motos el 'desastroso' retoque estético que se ha hecho: "Me dolió muchísimo" Ecoteuve.es 13/12/2019 - 11:16 0 Comentarios

La colaboradora de 'El Hormiguero' confiesa que se sometió a una criolipólisis

Nuria Roca regresó este jueves a El Hormiguero para hablar a Pablo Motos de una de las últimas tendencias en lo que a tratamientos estéticos se refiere: la criolipólisis. No obstante, acabó sorprendiendo a todos al confesar que es un retoque al que ella misma se había sometido.

"Es un tratamiento que ya funciona desde hace tiempo pero la gente lo está descubriendo y lo está confundiendo con la criogenización, lo de Walt Disney", empezó explicando al presentador. "Este tratamiento es lo que todos conocemos como la liposucción pero sin ser agresivo, es decir, no te tienen que abrir en canal. A mí me dijeron que no dolía y que no había postoperatorio ni nada y te quitan las grasillas de los sitios", continuó.

Acto seguido, Nuria Roca reconoció que ella misma se lo había hecho y explicó que el resultado había sido un desastre: "Me lo hice a medias. Me lo hice en una pierna sí y en la otra no", contó entre risas. "El tema es que funciona y al cabo del tiempo tenía una pierna más flaca que la otra. Congela la grasilla que tienes a menos 3 grados, las células mueren y tu ya evacuas. Se te va quitando todo. Es estupendo", afirmó la colaboradora.

La valenciana concluyó su anécdota desvelando que está plantéandose volver a someterse de nuevo a este tratamiento. "No me hice la otra porque me dolió muchísmo", aseguró ante la atónita mirada de Pablo Motos.