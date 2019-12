Raquel Salazar confiesa a su hija Noemí que tiene "una depresión de caballo": "La he liado un poco" Ecoteuve.es 11:20 - 13/12/2019 0 Comentarios

La madre de la concursante visita la casa de 'GH VIP' una semana antes de la final

Adara y Gianmarco fueron los protagonistas de la semifinal de GH VIP. No obstante, la gala también estuvo marcada por los reencuentros que vivieron las concursantes con sus familiares. Entre ellos, destacó el de Noemí y su madre, quién confesó no haberlo pasado bien en los platós.

La concursante y su progenitora se abrazaron muy emocionadas después de tres meses sin verse. Además, la matriarca de las Salazar se sinceró con su hija y le contó todo lo que ha ocurrido durante su estancia en la casa. "Yo, la verdad, es que la he liado un poco, pero todo ha acabado bien", dijo. Hay que recordar que ha protagonizado momentos muy sonados en el plató de GH VIP, entre ellos una tremenda discusión con Jorge Javier Vázquez.

Lea también: La tórrida noche entre Gianmarco y Adara pone punto y final a su relación con Hugo: "Me he enamorado"

La razón por la que Raquel se ausentó de los platós

Raquel Salazar explicó que tiene una "depresión de caballo" y que por eso no es su defensora en plató: "Tú sabes que soy muy sentida. Yo no tengo filtro y no he nacido para que se metan con mi hija, yo no soy la de 'las papelas del camión'. Tengo un pronto muy malo, sin querer, pero no pasa nada. Ya está todo solucionado".

No obstante, esto no significa que la madre de la concursante no haya hecho todo lo posible por llevar a su hija lo más lejos posible. Raquel manifestó a Noemí que la ha defendido a través de las redes sociales y que su marido se ha desenvuelto perfectamente en plató: "El Antón está hecho un fiera, menudo gigoló".