La tórrida noche entre Gianmarco y Adara pone punto y final a su relación con Hugo: "Me he enamorado" Ecoteuve.es 10:44 - 13/12/2019 0 Comentarios

La concursante deja al padre de su hijo desde el confesionario de 'GH VIP'

Adara ya ha aclarado sus sentimientos. La concursante protagonizó una noche de amor con Gianmarco una semana después de su beso con Hugo Sierra. En la despedida con el italiano, la madrileña se ha dado cuenta de que está enamorada de él y que su relación con el padre de su hijo está rota.

Durante toda la noche, los concursantes estuvieron mirándose y acariciándose. "¿Estás enamorada de mí?", preguntó Gianmarco a Adara en un punto de la conversación. En un principio, ella no quiso responder pero finalmente terminó confirmando sus sentimientos y se dieron un ardiente beso.

Adara se sincera con Hugo Sierra

Tras la noche de pasión con Gianmarco, la concursante dio un paso adelante, se sinceró y se disculpó con Hugo en el confesionario: "Que me perdone de verdad si le he hecho daño. No sé cómo ha podido pasar, pero me he enamorado de Gianmarco. Me siento muy mal, no quiero hacer daño a Hugo pero tengo que ser fiel a mis sentimientos y ser sincera con Hugo".

Adara se siente culpable y expresó, entre lágrimas, que no ha podido controlar sus sentimientos por Gianmarco: "Hay cosas que no se pueden forzar. Me siento en las nubes, feliz y muy especial de poder vivir algo tan increíble y tan mágico con Gianmarco. Me siento liberada" y añadió que "no sé si está bien o mal, pero simplemente es lo que he sentido".