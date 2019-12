Así fue el "combate del siglo" entre Alfredo Duro y Fabrice en 'El Chiringuito': "Ha ganado de cabo a rabo" Ecoteuve.es 13/12/2019 - 10:19 | 10:28 - 13/12/19 1 Comentario

El famoso tertuliano de Josep Pedrerol debuta con éxito sobre el ring

Después de 10 meses de preparación, Alfredo Duro debutó este jueves como boxeador en una pelea contra Fabrice que emitió en directo El Chiringuito de Jugones. El programa de Josep Pedrerol preparó una cobertura especial para la cita, que contó con la presencia de la campeona del mundo Joana Pastrana.

Y aunque se trataba de una batalla amateur, en la que los luchadores llevaban casco y camiseta, el presentador y su equipo definieron la batalla como "el combate del siglo". Duro llevó en todo momento la iniciativa y Pastrana acabó otorgándole la victoria: "Ha ganado de cabo a rabo", dijo la boxeadora.

Sin embargo, al tratarse de una pelea no oficial, el árbitro no pudo proclamar a ningún ganador dictaminando que el combate había sido "nulo". "Me he visto muy bien físicamente, sé que no soy Tyson pero tengo la ilusión de un juvenil", dijo con orgullo Duro tras su debut sobre el ring. "Mi hermana Marisa ha sido mi inspiración, ella ha derrotado a la muerte y a todo", comentó casi entre lágrimas.

"Alfredo, estamos muy orgullosos de ti. Hemos sufrido mucho antes de empezar. Después del primer minuto empezamos no a temer, sino a disfrutar. Todos teníamos miedo y enseguida nos entusiasmamos contigo. Ha habido una evolución brutal. Ha sido muy bonito lo que has hecho, enhorabuena", le dijo Pedrerol a Duro, visiblemente emocionado.

