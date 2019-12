El motivo de salud por el que Raquel, la madre de Noemí Salazar, no acude al plató en 'GH VIP 7' Ecoteuve.es 19:55 - 12/12/2019 0 Comentarios

La finalistas recibirá este jueves su visita antes de la última expulsión del reality

En mitad del culebrón del triángulo amoroso formado por Adara, Hugo y Gianmarco, las finalistas de GH VIP 7 recibirán la visita este jueves de sus familiares más cercanos en Guadalix de la Sierra de cara, ahora sí, a la última semana de concurso.

Noemí Salazar vera a su madre Raquel. La protagonista de los Gipsy Kings defendió a su hija en plató (de hecho lo ha hecho tanto que acabó teniendo una bronca con Jorge Javier), pero ha estado ausente las últimas semanas. ¿A qué se debe?

La propia Raquel ha explicado en su Instagram, donde ha continuado apoyando a Noemí, el motivo. "Yo conozco muy bien a mi hija y sé que todo lo que se decía de ella no era cierto, que si era un mueble, una aburrida...", empezó diciendo.

"Llegaron a decir barbaridades de ella que me han dolido mucho y a día de hoy estoy con una depresión muy grande y mucha ansiedad", ha confesado dando gracias a Dios que Noemí, "su campeona", "haya podido demostrar la gran persona que es".

Raquel ha dicho que la única razón por la que se desplaza a Guadalix ex por su hija, pero deja claro que "no lo estoy pasando bien, lo sabéis de sobra, porque me falta mi pilar".