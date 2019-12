Hugo Sierra, destrozado tras los besos de Adara y Gianmarco en 'GH VIP': "Tengo pocas ganas de hablar" Ecoteuve.es 12/12/2019 - 17:59 0 Comentarios

El uruguayo, que retiró la demanda contra su pareja, vive un nuevo mazazo

GH VIP ha vivido por fin el bombazo que todos estaban esperando. Después de varias semanas desde que Adara confesara a Joao que está enamorada de Gianmarco, la madrileña y el italiano se han besado durante el regreso temporal del joven a la casa de Guadalix de la Sierra.

"Fue un morreo tras otro, en el ropero, tumbaditos, de pie, sentados", desveló este jueves Adara en unas imágenes que el reality se está reservando para la gala de esta noche. "La noche que he vivido no cabe en un vídeo", ha asegurado la exazafata, que asegura que después de lo ocurrido, ya ha decidido el destino de su relación con Hugo Sierra.

Tras saltar la noticia, Kiko Hernández se ha puesto en contacto con el uruguayo para saber cómo se encontraba. Sin embargo, Hugo ha asegurado que no ha visto la televisión. "Estoy dando el bibe, no estoy mirando nada y de verdad que hoy tengo pocas ganas de hablar", respondió destrozado el ganador de GH Revolution al tertuliano. "Kiko, por favor, hoy no. Les mando un saludo a todos", se despidió Sierra.