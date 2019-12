"¡Vaya cacharrazo le he metido!": Jorge Fernández, a punto de cargarse el decorado de 'La ruleta' Ecoteuve.es 20:00 - 12/12/2019 0 Comentarios

El presentador propinó un fuerte golpe al decorado navideño del concurso

El plató de La ruleta de la suerte luce, como de costumbre por estas fechas, un decorado navideño formado por una serie de bolas en el techo, unas ramas de muérdago sobre una pila de regalos, un árbol de navidad y un centro de mesa muy llamativo en el habitual atril de Jorge Fernández.

El presentador, que todavía no ha debido habituarse a su nuevo escenario, propinó un 'golpetazo' a algunos de los elementos decorativos que tenía más a mano, estando a punto de tirar al suelo uno de ellos.

Jorge Fernández promete el voto al partido de Risto Mejide el 10-N: "Eres honesto y tienes criterio".

"Vaya cacharrazo le he metido a esto", declaró Jorge Fernández después del leve contratiempo. "Vosotros no lo habéis visto pero casi casi lo tiro", continuó. Es que me ponen objetos aquí, yo gesticulo bastante además y claro...", concluyó.

Acto seguido colocó la pieza navideña en su sitio y soltó un último chascarrillo a cerca del "mandoble" que le había suministrado, prosiguió con el programa como de costumbre.